Украинские военные сомневаются в качестве доступной вакцины, так же как и определенная часть медицинского персонала.

Правительство Украины объявило военных и медиков приоритетными группами для прохождения вакцинации. Но многие солдаты, которые в траншеях на востоке страны сдерживают российские силы, говорят, что им не до коронавируса. Ведь обстрелы происходят ежедневно.

Хотя даже когда огонь прекращается, некоторые из украинских военных не видят необходимости делать прививку от COVID-19, - говорится в материале Radio Free Erope/Radio Liberty.

Читайте такжеРелигиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19 (фоторепортаж, видео)"Зачем в себя что-то вводить, если ты и так не болеешь? У меня в семье никто не заболел, я не заболел. Зачем делать прививку?» - сказал журналистам неназванный украинский солдат на передовой.

Другие военные Украины говорят, что желают отложить вакцинацию против коронавируса на потом.

"Мы здесь сидим и так в изоляции. Нам далеко до коронавируса. То есть надо просто все узнать. Если судить по тем новостям, которые доходят через интернет, то да, есть много знающих людей, которые подтверждают, что все нормально. Никаких негативных последствий у этой вакцины нет. Если так и будет дальше, я сделаю прививку», - сказал другой украинский военный.

Украина начала вакцинацию на линии фронта еще 2 марта. Но желающих принять в ней участие оказалось мало. Такое нежелание выходит за пределы передовой. В больнице города Селидово в Донецкой области люди умирают от COVID-19 каждую неделю. Но несмотря на это, большинство местных медиков отказываются делать прививки.

Читайте такжеAssociated Press: Украина наконец-то получила вакцину, но сделать всем прививки будет непросто"Не хочу. Пусть основная масса провакцинируется, а мы тогда посмотрим на результат», - сказала врач из больницы в Селидово.

"Нет, категорически нет. Даже не обсуждается», - отвечает журналистам другой медик.

Только 5% персонала больницы в Селидово согласились сделать прививки от COVID-19. Мобильная бригада приехала специально, чтобы вакцинировать местных медиков. Но все закончилось тем, что члены бригады ввели себе дозы, чтобы они просто не пропали.

"Распространяются сплетни о том, что вакцина не была должным образом проверена и тому подобное. И очень обидно, что те, кто должны вакцинироваться первыми: медицинские работники и люди из уязвимых профессий, таких как полиция или армия – не хотят вакцинироваться», - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Украина использует вакцину, разработанную компанией AstraZeneca, которая была изготовлена в Индии под маркой Covishild. Некоторые страны приостановили использование этой разработки из-за беспокойства, что она может провоцировать появление сгустков крови. Но в ВОЗ и других европейских медицинских агентствах уверяют, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на связь между вакциной и такими осложнениями.

Читайте такжеВОЗ призвала продолжить вакцинацию препаратом AstraZenecaВ AstraZeneca говорят, что 17 миллионов человек были вакцинированы их разработкой в Великобритании и странах Евросоюза. Но сообщений об образовании сгустков крови было меньше 40.

Украина получила свои первые 500 тысяч доз вакцины в феврале. По состоянию на 15 марта прививки сделали 53 тысячам украинцев. 28 тысяч человек в стране умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Ранее для полной иммунизации человек должен был получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Перевод: Лесь Дымань