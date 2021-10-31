Недашковский принимал участие в АТО в 2014-15 годах.

В больнице Житомира от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер ветеран АТО Сергей Недашковский (позывной "Тараскин"), 1968 года рождения.

Мужчина, как пишут СМИ, принимал активное участие в боевых действиях на Востоке Украины в 2014-2015 годах.

Читайте такжеВ Одессе умер известный детский писательКак сообщает "Цензор.НЕТ", Недашковский получил тяжелые ранения и контузии 16 февраля 2015 года в поселке Широкино Донецкой области. Он потерял зрение на один глаз и получил инвалидность.

Журналисты узнали, что ветеран АТО не успел вакцинироваться из-за большой загруженности на работе.

Похоронили Недашковского 31 октября на военном кладбище Житомира.

Последним постом на Facebook военного стала публикация о COVID-19, мужчина призывал всех вакцинироваться.

"Не верьте никому, вакцинируйтесь. Вы не понимаете, какая эта страшная болезнь, когда каждый день вашей жизни может быть последним... Прорвемся", - написал он.

Ранее в одном из сел Золочевского района Львовской области до смерти избили ветерана АТО.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко