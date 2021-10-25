Тарас Гургула скончался при исполнении обязанностей военной службы, похороны состоятся 27 октября.

Во Львовской области ушел из жизни 37-летний участник АТО Тарас Богданович Гургула, который помогал противостоять российской агрессии с самого ее начала в 2014 году.

Об этом сообщили в городском совете Червонограда, родного города героя.

Гургулы не стало 24 октября - он ушел из жизни при исполнении обязанностей военной службы по причине сердечной недостаточности. Предварительная дата его похорон - 27 октября.

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В 2014 году Тарас Гургула пошел в АТО и служил в 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде, а после демобилизации нес службу по контракту в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Ранее УНИАН сообщал о смерти другого героя АТО и ООС Андрея Косюра, страдавшего от проблем с организмом в фазе сна. Когда мужчина засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

Также сообщалось о гибели в Хмельницкой области 25-летнего Александр Коляденко, который принимал участие в боях под Донецким аэропортом и в районе Попасной.

Автор: Станислав Кожемякин