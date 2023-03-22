По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии.

Известно уже о 18 пострадавших в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Сегодня проклятые рашистские твари среди бела дня атаковали наш мирный город. Под обстрел этой коварной наволочи попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет)", - сообщил он. .

Он отметил, что 11 взрослых госпитализированы: из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднем. Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. "Детей сейчас везут в медицинские учреждения", - добавил Куртев.

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Он отметил, что информация о масштабах разрушения уточняется.

ОБНОВЛЕНО 14:00. К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб, уточнил Куртев. По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком (из них двое детей).

Удар по Запорожью - что известно

Как сообщал УНИАН, около полудня сегодня, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье, под вражеским огнем оказались жилые дома и остров Хортица. Две российские ракеты попали в жилую многоэтажку в Запорожье.

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