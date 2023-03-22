Он заявил, что российские власти стремятся уничтожить украинское государство.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по жилой многоэтажке в Запорожье 22 марта.

В сообщении в Телеграмм-канале он подчеркнул, что "страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей".

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети", - заявил президент.

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"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где-либо еще в Европе или мире. Надо больше единства и решимости мира, чтобы быстрее одержать победу над российским террором и защитить жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня российские оккупанты совершили очередной обстрел Запорожья. Одна из вражеских ракет попала прямо в жилой дом.

Ситуация в Запорожье

Российские оккупанты систематически обстреливают Запорожье и область. Так, крайний сильнейший удар по городу произошел 2 марта. Тогда россияне нанесли удары с ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города. Были разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи, под завалами оказались люди. В результате того удара погибли 13 человек, спасти удалось 11 человек. Во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели достали из-под завалов четырех котов и собаку.

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