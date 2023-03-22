Сейчас здесь ожидают прибытия специалистов, которые помогут решить проблему.

Днем в среду, 22 марта, российские оккупанты выпустили шесть ракет по Запорожью. Одна из ракет попала между многоэтажками, соседнее многоэтажное здание также получило повреждения.

Как пишет "Суспільне Запорожье" со ссылкой на корреспондента, в соседнем многоэтажном доме началась утечка газа. Сейчас здесь ожидают прибытия специалистов, которые помогут решить проблему.

Удар по Запорожью 22 марта - что известно

Днем 22 марта врагом был нанесен очередной удар по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, россияне выпустили в направлении города шесть ракет.

Видео дня

Как сообщили в Запорожской областной прокуратуре, одна из шести российских ракет попала между двумя многоэтажками.

В домах частично разрушены квартиры, балконы, крыши и выбиты стекла. Соседние жилые дома получили повреждения из-за взрывной волны. Также повреждены автомобили и объекты гражданской инфраструктуры города.

По имеющейся информации, в результате вражеского обстрела пострадали 25 человек, в частности, двое детей. Один человек умер от полученных травм, еще трое – в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: