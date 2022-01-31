Администрация школы призвала обеспечить детей минимум двумя свечами.

В Запорожье администрация одной из школ призвала родителей учеников закупить свечи для бомбоубежища на случай возможного вторжение России в Украину.

Об этом сообщает местное издание ZaБор.

Инцидент произошел в школе № 94. Родители учеников 4 класса предоставили изданию скриншоты переписок в чате родительского комитета, чтобы придать ситуации огласку.

Руководство школы распорядилось закупить по 2 свечи на каждого ребенка для подготовки бомбоубежища. В то же время родителей возмутило пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Несколько родителей в чате отметили, что открытый огонь в помещении с малышами может привести к трагическим последствиям. Некоторые даже предложили более безопасную альтернативу - фонарики.

"Первый вопрос о пожарной безопасности. Дети (много детей!) и открытый огонь. Где и по каким методичкам взяло информацию руководство о необходимости свечей в бомбоубежище?"- возмущаются родители.

В 4-А классе этой школы 35 учеников, соответственно речь идет о 70 свечах.

"Это подготовка бомбоубежища. На случай если будет вторжение. Не паникуйте, и старшие классы тоже закупают. Только там список больше", - говорится чате.

В процессе обсуждения некоторые родители предложили более безопасную альтернативу - фонарики. Однако другие классы могут закупить свечи, поэтому угроза для детей все равно сохраняется.

Как сообщал УНИАН, в Одессе активисты заявили о готовности защищать город с оружием в руках в случае нападения РФ. Представители патриотических организаций записали видеообращение, которое сейчас тиражируется в социальных сетях.

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