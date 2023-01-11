Председатель фракции "Слуга народа" подчеркнул, что это произойдет конституционным способом без шансов на обжалование в судах.

На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Имена нардепов он не указывал.

"На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий", - отметил он.

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По словам председателя фракции "Слуга народа" это произойдет конституционным способом. Арахамия подчеркнул, что всех помнят и никому ничего не простят.

"То есть, без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины", - подытожил депутат.

Запрещенные партии и беглые нардепы

Вероятно, что четверо нардепов, которых лишат мандатов, это - Андрей Деркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук. 10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил их гражданства, а в Раде планируют оставить их и без мандатов.

Справка УНИАН. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине. По данным СБУ, ведущие функционеры ОПЗЖ причастны к деятельности, которая создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, около 10 народных избранников бежали из Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Их планируют лишить мандатов.

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