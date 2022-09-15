В то же время СБУ сообщает о расследовании 70 уголовных производств в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности.

В Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу "ОПЗЖ" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Отмечается, что решение о запрете функционирования "ОПЗЖ" было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

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Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России, как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.

Отмечается, что "ОПЗЖ" фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора в отношении Украины и наносила значительный ущерб интересам нашего государства.

"Установлена причастность ведущих функционеров "ОПЗЖ" к деятельности, что создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в СБУ.

По данным ведомства, с начала военной агрессии следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности. В рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

"Таким образом, решение о запрете "ОПЗЖ" является окончательным и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в Украине по решению суда запрещена деятельность 9 пророссийских партий. Среди них – "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Государство", "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Левая оппозиция".

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