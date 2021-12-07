Решение по делу принял Кассационный уголовный суд, который входит в состав ВС.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы на судебные решения в отношении осужденного, который весной 2016 года, предварительно сговорившись с другим лицом, из корыстных побуждений умышленно убил водителя Blablacar Тараса Познякова.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно приговору Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, оставленного без изменения определением Киевского апелляционного суда от 7 июня 2021 года, фигурант этого уголовного производства был также признан виновным в разбое – нападении на водителя с целью завладения его имуществом, в сочетании с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном завладении автомобилем потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины), подделке и использовании официальных документов (части 1, 4 ст. 358 УК Украины), незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

За совершенные уголовные правонарушения осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Напомним, 4 апреля 2016 года мать 25-летнего львовянина Тараса Познякова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын уехал в Киев и не выходит на связь. Во Львове коллеги Познякова, который работал в одном из районных судов, рассказали, что накануне поездки он взял однодневный отпуск.

12 апреля стало известно, что правоохранители нашли автомобиль, на котором Позняков ехал в Киев. Он выехал на собственном авто из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел при помощи сервиса BlaBlaCar, но позже связь с ним прекратилась. Разыскиваемый автомобиль "Ауди А-6" обнаружили в одном из гаражей в Киево-Святошинском районе.

В августе того же года правоохранители по подозрению в убийстве Познякова задержали Дмитрия Голуба.

28 мая 2019 года его приговорили к пожизненному заключению.

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Автор: Леся Лещенко