Прокуратура просила для него круглосуточный домашний арест.

Киевского активиста, члена муниципальной стражи Киева Сергея Бондара, который назвал прокурора петухом, Соломенский районный суд выпустил под личное обязательство.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судом сегодня.

Следует отметить, что прокуратура вменяет Бондарю уголовное правонарушение - угроза или насилие по отношению к работнику правоохранительного органа.

В прокуратуре утверждают, что он толкал прокурора Андрея Зайцева и подстрекал к подобным действиям других членов муниципальной стражи. В то же время сам Бондарь и его защитник утверждают, что между Бондарем и прокурором имела место лишь словесная перепалка, в ходе которой Бондарь назвал прокурора петухом.

Читайте такжеСуд освободил из-под ареста ветерана "Азова"На сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения просила суд избрать для Бондаря меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако суд избрал для него самую легкую меру пресечения – личное обязательство.

Как рассказал корреспонденту УНИАН адвокат Бондаря Виктор Мороз, в дальнейшем он и его подзащитный намерены добиться закрытия этого производства, поскольку убеждены, что, кроме словесной перепалки между Бондарем и прокурором, ничего не было, Он его не бил и не толкал, а следовательно, этот конфликт лежит в гражданско-правовой плоскости, то есть, если прокурору не понравилось, "что его назвали каким-то животным, он должен обращаться в суд".

Также адвокат добавил, что намерен привлечь к дисциплинарной и уголовной ответственности следователя, который 8 часов удерживал Бондаря без вручения ему подозрения, после того как Бондаря задержали возле Соломенского районного суда.

Также он отметил, что полиция вообще бы не должна была рассматривать это дело, поскольку Бондарь является сотрудником общественного формирования по защите правопорядка и поэтому подследственность подобных дел - за Государственным бюро расследования, а не за полицией.

Что предшествовало

Словесная перепалка между Бондарем и прокурором Андреем Зайцем по словам адвоката, произошла под зданием Соломенского райсуда Киева, куда мужчины пришли поддержать своего собрата Игоря Мари.

После обвинения прокурора, который заявил, что молодых людей под здание суда привезли якобы за деньги, Бондарь обозвал его "петухом".

Андрей Заяц вместо этого написал заявление об угрозах в полицию - и Бондаря задержали. Адвокат пожаловался, что его 5 часов не допускали к клиенту.

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Автор: Дмитрий Хилюк