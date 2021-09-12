Ужгородские правоохранители получили два электросамоката стоимостью 48 тысяч гривен.

В Ужгороде запустили первый в Украине полицейский патруль на электросамокатах.

В эти выходные полицейские отправились на свое первое патрулирование на этом виде транспорта, сообщает полиция Закарпатской области.

В полиции отметили, что такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток, а сами полицейские будут в полном снаряжении.

Читайте такжеТуристка угодила в больницу после поездки на электросамокате по столичному Крещатику (фото)

"Задача патрульных прежде всего превентивная, ведь они будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта. Кроме того, инспекторы смогут оперативнее реагировать на вызовы", - говорится в сообщении.

Как сообщила Суспильному пресс-секретарь патрульной полиции Закарпатья Ирина Мандрик, правоохранители получили два электросамоката.

Отмечается, что транспортные средства, стилизованные для местной полиции, предоставила частная компания, которая и будет их обслуживать. Стоимость двух таких самокатов составляет 48 тысяч гривень.

Правила езды электросамокатов

Как сообщал УНИАН, в Верховную Раду внесли два законопроекта, которые устанавливают правила движения для водителей электросамокатов и другого мобильного электротранспорта (сигвеев, гироскутеров и моноколес).

В частности, предлагается запретить управлять электросамокатом людям младше 16 лет. Также этот транспорт будет иметь право ездить по специальным велодорожкам, а если их нет - по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Также предлагается ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, водителей гужевого транспорта, а также водителей электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес.

Автор: Александр Топчий