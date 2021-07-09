Законопроекты, которые вводят правила движения для электросамокатов и другого мобильного электротранспорта внесли в Верховную Раду.

В Верховную Раду внесли два законопроекта, которые устанавливают правила движения для водителей электросамокатов и другого мобильного электротранспорта (сигвеев, гироскутеров и моноколес).

Проекты законов № 5731 и № 5732 были поданы в парламент 5 июля, передает ain.ua.

Законопроект № 5731 предлагает внесение изменений в Закон Украины О дорожном движении относительно движения самобалансирующих транспортных средств, оборудованных электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер).

Так, предлагается запретить управлять электросамокатом людям младше 16 лет. Они имеют право ездить по специальным велодорожкам, а если их нет - по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.

Пользователи электротранспорта должны использовать исправный транспорт, обязаны будут надевать застегнутый мотошлем для поездки. Также они не должны отвлекаться от вождения или перевозить грузы, мешающие управлять транспортным средством.

Также, на таком транспорте будет запрещено перевозить пассажиров.

Электроскутеры и подобный транспорт должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а в темное время суток - внешними источниками света.

Читайте также«Выгоняют» с тротуара. Что ждет любителей сигвеев, самокатов и гироскутеров в Украине

В свою очередь, законопроект № 5732 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими самобалансирующими транспортными средствами.

Он дополняет статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая описывает санкции за нарушение правил для велосипедистов, пешеходов, водителей гужевого транспорта. Если проект закона примут, такие же санкции будут действовать и в отношении водителей электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес.

Так, нарушение правил дорожного движения будет наказываться штрафами в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн). Если водитель нарушил правила, будучи пьяным, этот штраф вырастает до 40 необлагаемых минимумов (680 грн).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий