Россияне продолжают разрушать исторический центр Одессы: кроме Спасо-Преображенского собора пострадал еще ряд исторических зданий.

В связи с дальнейшим разрушением российскими агрессорами центра Одессы находящегося под защитой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Министерство культуры и информационной политики Украины будет обращаться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет второго протокола Гаагской конвенции.

В МКИП отмечают, что в результате российского обстрела этой ночью поврежден Спасо-Преображенский собор в центре Одессы (восстановлен в 2007 году), исторические здания - Дом ученых, жилые дома, здание Одесского государственного музыкального лицея имени профессора П. С. Столярского, а также объекты портовой инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"МКИП готовит соответствующие обращения в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет второго протокола Гаагской конвенции", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что после консультаций со специалистами МКИП Одесский городской совет проводит первичную фиксацию состояния поврежденных объектов культурного наследия и вместе с правоохранительными органами обеспечит документирование военных преступлений россиян.

Исторический центр Одессы находится под защитой ЮНЕСКО

В январе исторический центр Одессы был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее, в апреле 2020 г., Верховная Рада приняла Закон "О присоединении Украины ко второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года". Предусмотрено, что со дня его принятия Украина может обращаться в ЮНЕСКО с просьбами о предоставлении технической помощи и получить дополнительные инструменты по охране культурных ценностей на временно оккупированных территориях.

Ракетный удар по Одессе - это нужно знать

Сегодня, 23 июля, ночью российские войска нанесли массированный удар по Одессе, выпустив 19 ракет разных типов (9 из них были уничтожены нашими силами обороны). По данным Национальной полиции, в результате удара 22 человека получили ранения, среди них - четверо детей. Один человек погиб.

Одесский городской совет сообщил о колоссальных разрушениях в городе: повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. В результате атаки также пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор - что известно

Спасо-Преображенский кафедральный собор - это самый большой православный храм Одессы, который был заложен в 1794 году. В 1936 году собор был разрушен, но в наше время восстановлен. Собор имеет статус памятника культурного наследия Украины, в 2023 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вас также могут заинтересовать новости: