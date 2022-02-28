Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом министров Украины во исполнение Указов президента.

Кабинет министров Украины сегодня, 28 февраля, постановил платить военнослужащим по 100 тысяч гривень в месяц.

Следовательно, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

"Об этом вчера сказал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение выполнено Кабинетом министров. И я хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали "спасибо". Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине", - добавил министр обороны Украины Резников Алексей.

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