Украина будет платить по 100 тыс. гривен военным, которые защищают страну / фото REUTERS
Заработная плата отечественных военнослужащих составит 100 тыс. грн в месяц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы должны понимать, что сегодня это самая важная работа – быть военным, защищать страну, поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам говорили "Спасибо", а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал он.