Это будет до тех пор, пока не кончится война.

Заработная плата отечественных военнослужащих составит 100 тыс. грн в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны понимать, что сегодня это самая важная работа – быть военным, защищать страну, поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам говорили "Спасибо", а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал он.

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