Кабмин принял решение, которое касается выплат защитникам Украины.

В пятницу, 1 апреля, на заседании Кабмина было принято решение о внесении изменений в постановление правительства от 28 февраля 2022 года №168 "Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Соответствующие принятые изменения позволят, в частности, выплачивать защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений, "боевые" 100 тысяч гривень, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тыс. грн, включат лиц, которые:

в связи с ранением, связанными с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;

лиц, захваченных в плен (заложников), а также отправленных в нейтральные государства или безвестно отсутствующих;

лиц, погибших или умерших в результате полученных травм или ранений - за весь месяц, в котором лицо погибло.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единоразового пособия в случае гибели человека и определения полного круга лиц, имеющих право на единоразовую денежную помощь.

Напомним, Россия ворвалась на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, а также Мариуполь.

Ранее сообщалось, что в нашей стране денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и тому подобное. Выплаты защитникам Украины решили делать на опережение, чтобы воины чувствовали себя защищенными.

Вас также могут заинтересовать новости: