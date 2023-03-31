Ежедневно на выезд из Украины в направлении Европы границу пересекают около 7,5-8 тысяч мужчин.

Никакие смягчения по пересечению границы военнообязанными мужчинами, которые обсуждались в парламенте, в настоящее время не одобрены.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил в эфире информационного телемарафона.

"Ограничение свободы передвижения в условиях военного положения – это абсолютное соответствие международным стандартам в области прав человека. На сегодняшний день никаких новаций, новелл порядка пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами нет", - сказал он.

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По словам Вениславского, есть легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из-за различных обстоятельств. Например, это лица, которых предприятия "забронировали" от призыва, на иждивении которых инвалиды, а также водители и другие. Эти люди регистрируются в системе "Шлях".

"Никаких смягчений в вопросах пересечения госграницы нет. Новые законодательные инициативы нарабатываются. Говорить о том, что это свершившийся факт, который в ближайшее время станет законом, оснований нет", - добавил Вениславский.

Депутат отметил, что позиция по смягчению условий выезда за границу мужчин мобилизационного возраста в обществе неоднозначна, однако лично он против послаблений.

Вениславский сообщил, ежедневно на выезд из Украины в направлении Европы госграницу пересекают около 7,5-8 тысяч мужчин.

Выезд мужчин за границу-что известно

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабной войны в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за этого военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Впрочем, есть ряд исключений. В частности, адвокат Роман Симутин ответил на самые распространенные вопросы о пересечении границы Украины во время военного положения.

Между тем, Кабмин хочет разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим "бронирование" от воинского призыва.

В марте власти ужесточила правила выезда за границу артистов-мужчин. Теперь к стандартному пакету документов, которые нужно предоставить Министерству культуры и информационной политики для подготовки письма-содействия по пересечению границы, стало требование предъявить военно-учетные документы.

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