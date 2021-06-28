Президент поздравил граждан страны с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия.

Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал документа привезут на День Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-летия принятия Конституции Украины.

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«Четверть века назад, именно в этот день, именно в этом зале, родился очень важный символ нашей истории, нашей независимости и нашего государства», - отметил он.

Президент поздравил всех граждан страны с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия.

«Знаете, в такую ​​знаковую, уникальную дату мне очень хотелось бы не только что-то сказать, но и что-то важное сделать. Сделать нечто больше, чем типичные юбилейные марки и монеты с надписью «Украинской Конституции - 25!».

Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возложил цветы к памятнику Пылыпу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной Конституцией Европы. Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышало, читало или изучало», - отметил он.

Однако, по словам главы государства, подавляющее большинство украинский никогда не видели этот документ.

«Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на Родине. Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить», - подчеркнул президент.

В связи с этим Зеленский поделился хорошими новостями.

«Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже утром выставлена ​​в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде Украины. После его обновления и перезагрузки», - сообщил он.

Также президент добавил, что к 30-летию Независимости Украины, впервые за 311 лет, в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

«Его вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе», - сообщил Зеленский.

По его словам, «полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину».

Как сообщал УНИАН, 21 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины Независимости привезут из Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика (1710).

Справка УНИАН. Конституция Пилипа Орлика 1710 года является первой конституцией Украины.

Документ заключили 5 апреля 1710 года в городе Бендеры между избранным гетманом Пилипом Орликом и казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского.

В Конституции Пилипа Орлика, среди прочего, предусмотрено подчинение Киевской митрополии Апостольскому трону Константинопольскому; определены государственные границы; закрепляется необходимость защиты и поддержки Войска Запорожского.

Кроме того, власть гетмана ограничивается и контролируется, а конфликты между гетманом и другой стороной решается в судебном порядке; разделяются личные слуги гетмана и государственные служащие, ему подчиненные.

Также, согласно документу, обязанностью гетмана является защита людей от притеснений и злоупотреблений.

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Автор: Константин Гончаров