Основной целью учений Rapid Trident является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Во Львовской области с 20 сентября до 1 октября пройдут международные учения Rapid Trident-2021, в которых примут участие 6 тысяч военных из 15 стран-партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Учения Rapid Trident-2021 – важный шаг Украины на пути к НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в истории Rapid Trident-2021 состоятся тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Кроме этого, запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников с самолета военно-транспортной авиации США Lockheed C-130 Hercules.

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Военные учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе учений Rapid Trident-2021 в рамках программы проверки и обратной связи концепции оперативных способностей планируется провести оценку шести подразделений ВС Украины.

Кроме того, планируется привлечение оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, которые будут взлетать с территории Польши, будут перелетать через государственную границу и выполнять задачи в интересах войск.

Военные учения Rapid Trident

Впервые учения Rapid Trident ("Быстрый трезубец") состоялись в 2006 году. Они проходят в рамках программы "Партнерство ради мира" с участием военных стран НАТО. Их основной целью является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В прошлом году в военных маневрах Rapid Trident-2020 участвовали более 4 тысяч военных из 9 стран мира. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие представители Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши, Румынии, командование НАТО, а также личный состав LITPOLUKRBRIG - Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

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Автор: Александр Топчий