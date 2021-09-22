В учениях задействовано около 12,5 тысячи военных и более 600 единиц вооружения и военной техники.

В Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" с участием 15 стран.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.

В частности, основная цель этих учений - повышение оборонных возможностей Украины и улучшение взаимосовместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО. Всего в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2021" будет задействовано около 12,5 тыс. военных и свыше 600 единиц вооружения и военной техники.

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проведению учений для совместного выполнения учебно-боевых задач привлечены военные подразделения 15 стран, среди них ‒ 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера. Вместе с тем, от Североатлантического альянса, а именно от Стратегического командования НАТО по операциям, запланировано участие группы экспертов.

Проведение стратегических командно-штабных учений запланировано в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отпора вооруженной агрессии. На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск при ведении операций с применением многонациональных подразделений из состава Вооруженных сил государств-партнеров.

В основу практических действий положено выполнение общих задач сил и средств Вооруженных сил Украины и государств-партнеров (членов НАТО).

Военные маневры продлятся до 30 сентября.

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Автор: Виталий Саенко