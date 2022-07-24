Там утверждают, что с начала войны российскую границу пересекли более 2,8 миллиона человек.

С начала войны границу РФ пересекли более 2,8 миллиона украинцев, в том числе 448 тысяч детей.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Отмечается, что половина из них - жители оккупированного Донбасса.

"По данным на утро воскресенья, границу РФ пересекли свыше 2,8 млн человек, в том числе 448 тыс. детей. Половина из прибывших беженцев - это граждане ДНР и ЛНР", - заявил собеседник агентства.

На данный момент в пунктах временного размещения в РФ находятся 33,3 тыс. человек, в том числе 11 241 ребенок. Остальные украинцы, как утверждают СМИ, разместились у родственников и в частном порядке. Агентство заявляет, что им оказывается психологическая, юридическая и медицинская помощь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно вывезли на свою территории более 2 миллионов человек. Всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы. Их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой.

10 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

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