Министр образования и науки подписал соответствующий приказ.

В связи с войной выпускники украинских школ в этом году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

"Из-за ситуации в Украине, которая страдает от грубой, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащиеся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия вынужденные, ведь главное сегодня – это сохранение здоровья и жизни участников образовательного процесса в условиях военного положения.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.