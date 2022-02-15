За проявления антисемитизма можно будет получить лишение свободы до 3 лет.

Верховная Рада приняла закон, которым устанавливается уголовная ответственность за антисемитизм.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение о внесении изменений в ст. 161 Уголовного кодекса для реализации положений зкона "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине" (№5110) проголосовали 295 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что проявления антисемитизма караются штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн) или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№5110).

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