Объединённая еврейская община Украины заявляет, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений.

Опубликован отчёт "Антисемитизм в Украине-2021". В документе описаны 52 случая антисемитизма за прошедший год, рассказано о проделанной работе Объединённой еврейской общиной Украины, а также приведена реакция правоохранительных органов.

Учитывая то, что общее количество случаев антисемитизма в 2021 году незначительно больше (+3) относительно 2020 года, эту разницу можно считать погрешностью. Об этом сообщает ОЕОУ в своем Telegram-канале.

Объединённая еврейская община Украины заявляет, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений.

Снизилась доля случаев, связанных с насилием, а посягательства на синагоги хоть и были, однако причинили гораздо меньший вред и не сопровождались физическими нападениями.

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В то же время негативной тенденцией можно считать рост количества актов антисемитского вандализма, пик которых пришёлся на момент празднования Хануки — тогда пострадало 6 ханукий и мемориал в Лисичанске.

Впервые за годы и сразу по двум инцидентам, разным преступникам, повалившим ханукию в Ужгороде и Днепре, присудили по 1 году условно именно по 161 статье УК Украины.

ОЕОУ приветствует принятие Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Также ОЕОУ поблагодарила автора законопроекта народного депутата Максима Бужанского, а также всех, кто причастен к его принятию

Следующим этапом со стороны законодательной ветви власти в борьбе с антисемитизмом должно стать окончательное принятие законопроекта №5110, которым вносится фраза "проявление антисемитизма" в статью 161 Уголовного кодекса Украины, на что ОЕОУ выражает надежду.

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