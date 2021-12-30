В следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и призывов на срочную службу в 2022 году.

Глава государства подписал указ, в котором определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Призыв в Украине 2022: когда будет проходить

Отмечается, что согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

"Следует отметить, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения операции Объединенных сил. Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапасов и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях)", - говорится в сообщении.

Кто имеет право на отсрочку от призыва

Согласно законодательству, не будут подлежать призыву граждане призывного возраста, которые проходят обучение. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Речь идет о студентах дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, среди прочего – при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования.

Такую же отсрочку должны получить те, кто учится в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования, в частности, при получении следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам по решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

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