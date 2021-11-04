Новоназначенный министр обороны считает, что этот вопрос необходимо обсудить с экспертами.

Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников обсуждает уместность отмены призыва на военную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с президентом какие-то глобальные реформы, Резников рассказал: "Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами".

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Он добавил, что мечтает о том, чтобы "мы перешли на профессиональную армию".

"Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. Решение поддержали 273 народных депутата.

Днем ранее, 3 ноября, Верховная Рада 341 голосом уволила с этой должности Андрея Тарана.

До назначения Резников был вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и возглавлял ТКГ.

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Автор: Таня Поляковская