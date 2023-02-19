В обновленный перечень вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

Минреинтеграции обновило перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия или они временно оккупированы. На его основе внутренне перемещенные лица получают выплаты.

В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в:

Днепропетровской

Донецкой

Николаевской

Сумской

Харьковской

Херсонской

Черниговской

Запорожской областях.

Право на выплаты имеют люди, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:

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возможных боевых действий; активных боевых действий; временно оккупированные РФ; на которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации РФ.

Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, в Минреинтеграции посоветовали обратиться в свою военную администрацию и уточнить информацию.

Внутренне перемещенные лица в Украине

По состоянию на конец января на учете в Украине находилось около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Им выплачивают ежемесячно по 3 тысячи грн для детей и лиц с инвалидностью и по 2 тыс. грн для остальных.

Также в Украине выплачивают средства работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

18 февраля 2023-го сообщалось, что выплаты внутренне перемещенным лицам поступят в ближайшее время. На это в Министерстве социальной политики уже выделили 5,5 миллиарда гривень.

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