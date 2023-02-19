Минреинтеграции обновило перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия или они временно оккупированы. На его основе внутренне перемещенные лица получают выплаты.
В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в:
- Днепропетровской
- Донецкой
- Николаевской
- Сумской
- Харьковской
- Херсонской
- Черниговской
- Запорожской областях.
Право на выплаты имеют люди, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:
- возможных боевых действий;
- активных боевых действий;
- временно оккупированные РФ;
- на которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации РФ.
Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, в Минреинтеграции посоветовали обратиться в свою военную администрацию и уточнить информацию.
Внутренне перемещенные лица в Украине
По состоянию на конец января на учете в Украине находилось около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Им выплачивают ежемесячно по 3 тысячи грн для детей и лиц с инвалидностью и по 2 тыс. грн для остальных.
Также в Украине выплачивают средства работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
18 февраля 2023-го сообщалось, что выплаты внутренне перемещенным лицам поступят в ближайшее время. На это в Министерстве социальной политики уже выделили 5,5 миллиарда гривень.