Внутренние переселенцы получают выплаты от государства / фото УНИАН, Александр Прилепа

Минреинтеграции обновило перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия или они временно оккупированы. На его основе внутренне перемещенные лица получают выплаты.

В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в:

  • Днепропетровской
  • Донецкой
  • Николаевской
  • Сумской
  • Харьковской
  • Херсонской
  • Черниговской
  • Запорожской областях.

Право на выплаты имеют люди, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:

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  1. возможных боевых действий;
  2. активных боевых действий;
  3. временно оккупированные РФ;
  4. на которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации РФ.

Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, в Минреинтеграции посоветовали обратиться в свою военную администрацию и уточнить информацию.

Внутренне перемещенные лица в Украине

По состоянию на конец января на учете в Украине находилось около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Им выплачивают ежемесячно по 3 тысячи грн для детей и лиц с инвалидностью и по 2 тыс. грн для остальных.

Также в Украине выплачивают средства работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. 

18 февраля 2023-го сообщалось, что выплаты внутренне перемещенным лицам поступят в ближайшее время. На это в Министерстве социальной политики уже выделили 5,5 миллиарда гривень.

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