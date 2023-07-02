Технология позволяет более точно использовать ресурсы и сокращать затраты на материалы.

Во Львове строят первую в Европе школу с помощью 3D-печати. При помощи принтера возводят новый корпус школы, которая уже действует, но стала тесной для детей. В новом помещении будут учиться 100 учеников младших классов.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, технология позволяет более точно использовать ресурсы и сокращать затраты на материалы. Для управления роботом-печатником требуется команда всего из трех человек.

По словам министра, подобную технологию впервые используют для строительства учебного заведения. Новое помещение будет иметь площадь 500 кв. метров и будет крупнейшим зданием в мире, которое будет построено с помощью 3D-печати. Такое строительство на 20% дешевле и в 10 раз быстрее, чем традиционное.

По словам министра, впереди Украину ждет большое восстановление, поэтому сейчас стоит привлекать технологии и инновации для строительства.

Убытки, которые причинили Украине оккупанты

По состоянию на 22 марта 2023 года Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины почти на $150 миллиардов. Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда была на уровне $53,6 млрд.в общей сложности было повреждено или разрушено более 150 000 жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд.за это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 000 километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.

Сумма прямых убытков, нанесенных жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, по состоянию на конец мая 2023 года составила более $54 млрд.

Львиная доля прямых убытков - $46,6 млрд - убытки от разрушения и повреждения многоквартирных домов. По последним данным всего пострадало 18,6 тысячи таких домов: 13,2 тысячи - повреждены, 5,4 тысячи - полностью разрушены.

Более $7 млрд прямых убытков - следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушено почти 59 тысяч. Также в результате боевых действий пострадали 345 общежитий, прямые потери которых оцениваются в $0,5 млрд.

Наибольшие разрушения получил жилой фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская. По оценкам экспертов проекта, в Донецкой области полностью разрушено (степень разрушения - более 40%) более 18 тыс. домов, в Киевской - 6,7 тыс., В Луганской - более 2,5 тыс.

Общее количество поврежденных объектов жилого фонда по состоянию на июнь 2023 года составляло более 163 тыс. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов - 87 миллионов м2, что составляет 8,6% от общей площади жилого фонда Украины.

Среди городов больше всего разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе. Например, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

Данные об убытках жилищного фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 года, и не учитывают прямые потери, причиненные подрывом Каховской ГЭС, в результате которого пострадало 48 населенных пунктов (по данным МВД).

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