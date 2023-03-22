Сумма ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на февраль 2023 года увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд.
Как сообщает пресс-служба KSE Institute, продолжают расти убытки таких сфер, как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение.
Возросли также убытки, нанесенные энергетике Украины, сумма которых составляет $8,1 млрд. Увеличение оценки потерь произошло по ранее нанесенному ущербу ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.
Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 000 жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.
На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 000 километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.
Также продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений - таких 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 — дошкольного, 528 - высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на $300 млн по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования – до $8,9 млрд.
Еще на $2,1 млрд выросла сумма прямых потерь, причиненная агропромышленному комплексу и земельным ресурсам. В настоящее время оценка ущерба этой сфере составляет $8,7 млрд.
К концу февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. В сравнении с расчетами на конец 2022 года, количество таких авто выросло на 28,5 тыс. Всего в результате разрушены или повреждены 223,4 тыс. автомобилей на $3,1 млрд.
Война и убытки Украины
По состоянию на 2 февраля 2023 года Россия нанесла Украине убытки в сумме 600-750 миллиардов долларов.
По оценкам Всемирного банка на 1 июня 2022 года, Россия нанесла ущерб Украине на 350 миллиардов долларов.
По состоянию на начало 2023 года эта сумма может достигать от 600 до 750 миллиардов долларов.