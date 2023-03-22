Продолжают расти убытки таких сфер, как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение.

Сумма ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на февраль 2023 года увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд.

Как сообщает пресс-служба KSE Institute, продолжают расти убытки таких сфер, как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение.

Возросли также убытки, нанесенные энергетике Украины, сумма которых составляет $8,1 млрд. Увеличение оценки потерь произошло по ранее нанесенному ущербу ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.

Видео дня

Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 000 жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 000 километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.

Также продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений - таких 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 — дошкольного, 528 - высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на $300 млн по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования – до $8,9 млрд.

Еще на $2,1 млрд выросла сумма прямых потерь, причиненная агропромышленному комплексу и земельным ресурсам. В настоящее время оценка ущерба этой сфере составляет $8,7 млрд.

К концу февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. В сравнении с расчетами на конец 2022 года, количество таких авто выросло на 28,5 тыс. Всего в результате разрушены или повреждены 223,4 тыс. автомобилей на $3,1 млрд.

Война и убытки Украины

По состоянию на 2 февраля 2023 года Россия нанесла Украине убытки в сумме 600-750 миллиардов долларов.

По оценкам Всемирного банка на 1 июня 2022 года, Россия нанесла ущерб Украине на 350 миллиардов долларов.

По состоянию на начало 2023 года эта сумма может достигать от 600 до 750 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: