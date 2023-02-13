Несмотря на игрушечную внешность, устройство оказалось полностью функциональным.

Автор YouTube-канала My N Mi создал в домашних условиях 3D-принтер, размер которого меньше спичечного коробка. Несмотря на игрушечную внешность, устройство оказалось полностью функциональным.

Принтер работает на основе технологии стереолитографической печати (SLA): в небольшое отделение в нижней части заливается жидкий фотополимер, который застывает под воздействием света. Питание такого устройства осуществляется через порт micro-USB.

В качестве демонстрации возможностей миниатюрного 3D-принтера автор ролика напечатал на нем полупрозрачную фигурку робота. На свету можно рассмотреть, насколько детально она проработана, включая механизмы на груди и небольшие выступы на голове и ногах. Процесс не быстрый, но все равно впечатляет.

Разработчик пока не поделился схемой создания принтера и не сообщил, планируется ли его коммерческий выпуск.

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