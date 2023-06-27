Наибольшим разрушениям подвергся жилой фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская.

Сумма прямых убытков, нанесенных жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, по состоянию на конец мая 2023 года составляет более $54 млрд.

Как сообщает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute, львиная доля прямых убытков - $46,6 млрд - убытки от разрушения и повреждения многоквартирных домов. По последним данным всего пострадало 18,6 тысячи таких домов: 13,2 тысячи - повреждены, 5,4 тысячи - полностью разрушены.

Более $7 млрд прямых убытков - следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушено почти 59 тысяч. Также в результате боевых действий пострадало 345 общежитий, прямые потери которых оцениваются в $0,5 млрд.

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Наибольшим разрушениям подвергся жилой фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская. По оценкам экспертов проекта, в Донецкой области полностью разрушено (степень разрушения - более 40%) более 18 тысяч домов, в Киевской - 6.7 тысяч, в Луганской - более 2.5 тысяч.

Общее количество поврежденных объектов жилого фонда по состоянию на июнь 2023 года составляет более 163 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов - 87 миллионов м2, что составляет 8,6% от общей площади жилого фонда Украины.

В Киеве разрушено и повреждено 454 жилых дома, сумма ущерба от этих разрушений составляет $734 млн.

Среди городов больше всего разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе. К примеру, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

Данные об ущербе жилого фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 года, и не учитывают прямые потери, нанесенные подрывом Каховской ГЭС, в результате которого пострадало 48 населенных пунктов (по данным МВД).

Война в Украине и размер убытков

По состоянию на 2 февраля 2023 года Россия нанесла Украине убытки в сумме 600-750 миллиардов долларов.

По оценкам Всемирного банка на 1 июня 2022 года, Россия нанесла ущерб Украине на 350 миллиардов долларов.

По состоянию на 22 марта 2023 года Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины почти на $150 миллиардов. Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда была на уровне $53,6 млрд. В общей сложности было повреждено или разрушено более 150 000 жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 000 километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.

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