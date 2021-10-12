Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

В Украине в ноябре в Киеве и еще одном городе в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением маскового режима и социальной дистанции.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.uа.

Кузин пояснил, что речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. По словам главного санитарного врача, "благодаря установке видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемических норм".

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установки таких камер. Пилот планируется сделать в двух крупных городах - Киев и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот будет запущен не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал он.

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Главный санврач подчеркнул, что при условии использования такой системы не будет производиться любая идентификация, хранение персональных или конфиденциальных данных, или даже самой пленки, где будет запись.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение, или типа несоблюдения противоэпидемических требований", - отметил Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Как сообщал УНИАН, 11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

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Автор: Леся Лещенко