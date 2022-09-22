Объединение родственных функций фондов и информатизации системы страхования позволит экономить 2-3 миллиарда гривень в год.

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно документу с 1 января 2023 года произойдет присоединение Фонда социального страхования Украины к Пенсионному фонду Украины.

Об этом сообщается в проекте закона №3663 .

Отмечается, что уполномоченным органом управления в случае временной потери трудоспособности и несчастного случая станет Пенсионный фонд Украины.

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В то же время все пенсионные и страховые выплаты, а также социальные услуги, которые пострадавшие на производстве и члены их семей сейчас получают от Фонда социального страхования Украины, сохраняются.

Закон предусматривает, что ПФУ и его территориальные органы станут правопреемниками Фонда социального страхования, его исполнительной дирекции, управлений исполнительной дирекции Фонда и их отделений.

Авторы законопроекта уверены, что объединение родственных функций фондов и информатизации системы страхования позволит экономить из страховых средств 2-3 миллиарда гривень в год.

В пресс-службе Минсоцполитики добавили, что возможности информационной системы Пенсионного фонда уже позволили ввести электронный больничный.

"Дальнейшая цифровизация процессов сократит сроки прохождения средств и позволит ускорить получение выплат и социальных услуг в системе социального страхования", - подытожили в пресс-службе.

Объединение двух Фондов

Впервые об объединении Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования заговорили в Кабмине в 2020 году во время утверждения бюджета ПФУ.

Уже в конце 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в закон об общеобязательном государственном социальном страховании.

21 сентябяря 2022 года законопроект приняли окончательно. Сейчас он передан в работу главному комитету парламента.

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