За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовал 231 депутат.

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в закон об общеобязательном государственном социальном страховании.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (новая редакция) и другие законодательные акты Украины" (№3663) проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает объединить административные структуры Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с целью сокращения административных расходов и улучшения выполнения ключевых функций, связанных с осуществлением страховых выплат.

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При этом законопроектом предусмотрено утверждать по каждому из видов социального страхования собственную долю единого социального взноса и составлять отдельные бюджеты, что улучшит обоснованность использования средств и создаст стимулы к внедрению мероприятий, которые уменьшают социальные риски по каждому виду социального страхования.

Также законопроектом предлагается урегулировать вопросы зачисления средств от реализации имущества фондов социального страхования на пополнение доходной части специальных бюджетов по видам социального страхования.

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Автор: Екатерина Жирий