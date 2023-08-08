Этот праздник предлагают отмечать осенью за теплым семейным столом.

В Украине может появиться "День благодарения". И его предлагают сделать выходным.

Соответствующий законопроект №9574 зарегистрировали в Верховной Раде. Новый праздник предлагают отмечать 22 октября.

Инициатором стал нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Он известен инициативой изменить текст гимна на более "позитивный".

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"Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: прежде всего это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда каждый человек будет иметь официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать", – объясняют целесообразность законопроекта.

По мнению инициаторов, "День благодарения" стоит отмечать именно в октябре, ведь в эту пору семья сможет собираться за столом. Также эта идея не требует выделения дополнительных средств из госбюджета.

"Целью законопроекта является формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты, как благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает", – добавляют в пояснительной записке.

Добавим, что "День благодарения" - это традиционный праздник американцы. Его отмечают в последний четверг ноября.

Праздники в Украине - последние новости

Среди украинцев самыми популярными являются такие праздники - Пасха, Рождество и День Независимости Украины.

Стоит отметить, что в 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря - на католическое Рождество, официальный выходной. В конце 2022 года социологическая группа "Рейтинг" узнала, что более половины украинцев планируют праздновать Рождество 7 января, и возросло количество людей, которые это будут делать только 25 декабря.

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