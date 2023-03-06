Наименее популярные праздники среди украинцев - День Победы и День Труда (1 мая).

Самыми популярными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и День Независимости Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 по 22 февраля. Так, большинство населения Украины празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 69% соответственно.

Следующими по популярности являются День Независимости Украины - 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).

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"Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 52%", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, День Конституции, Международный женский день, Троица имеют соответственно 29%, 25%, 22%.

Наименее популярные праздники среди украинцев - День Победы и День Труда (1 мая) - только 13% и 5% процентов украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

"Как видим, популярность главных религиозных праздников существенно не изменилась, Пасха и Рождество Христово продолжают занимать первые места. Наибольшие изменения произошли с отношением ко Дню Независимости Украины и Дню защитников и защитниц Украины. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили лишь 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше (а в 2013 году до нападения России на Украину это вообще был один из наименее популярных праздников – только 12% считали его важным или любимым)", - рассказали социологи.

Отмечается, что в прошлом году День защитников и защитниц Украины был популярен лишь среди 29%, а сейчас уже - среди 54% украинцев, а День Конституции за последний год стал вдвое более популярным (с 14% до 29%).

"Отношение к Новому году почти не изменилось (несущественное снижение с 55% до 52%), но этот праздник спустился с почти первого места на 5-е. Отношение к Международному женскому дню ухудшилось, его популярность за последние два года снизилась с 34% до 25%, среди женщин он немного более популярен (29%), чем среди мужчин (23%). В 2013 этот праздник был одним из самых любимых, его отмечали как любимый примерно половина населения (49%). Существенно уменьшилась также популярность дня Победы (с 30% до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 5%)", - сказано в исследовании.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) среди 2002 взрослых респондентов, проживавших на территории Украины в пределах, которые контролировались властью до 24 февраля 2022 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Праздники в Украине-детали

Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дие", из них более 1,3 млн голосов за то, чтобы оставить этот день выходным.

Социологические опросы показали, что в этом году более половины украинцев праздновали Рождество 7 января, все больше людей начинают праздновать только 25 декабря. Опрос в "Дие" показал, что почти 60% украинцев поддерживают празднование Рождества 25 декабря.