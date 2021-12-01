Инженер недоволен прогрессом в разработке двигателей для ракеты Starship.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о рисках банкротства своей компании SpaceX. Словами о возможном крахе он довольно оригинально "поздравил" подчиненных с Днем благодарения.

Маск написал корпоративное письмо сразу после праздника, передает CNBC.

Оказалось, Маск недоволен отсутствием прогресса, который не удается достигнуть SpaceX в разработке двигателей Raptor. На этих двигателях установлена ​​ракета Starship.

"Кризис производства Raptor намного ужаснее, чем казалось еще несколько недель назад", - написал Маск.

По словам инженера, компания и все ее сотрудники столкнутся с реальным риском банкротства, если в следующем году полеты Starship не будут осуществляться хотя бы раз в две недели в следующем году.

Читайте такжеПервый в истории: состояние Илона Маска превысило $300 миллиардовВ своем письме Маск написал, что он планировал взять на День благодарения отпуск, но решил отложить отдых. Все дело в том, что инженер ознакомился с ситуацией, которая сложилась вокруг разработки двигателей Raptor. Из-за этого он решил лично работать на производственной линии двигателей даже в праздничный день и на выходных (День благодарения отмечался в этом году 25 ноября - УНИАН).

"Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой", - написал Маск.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов. Он принял решение о продаже акций компании после того, как эту идею высказали пользователи Twitter.

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Автор: Полина Кузенко