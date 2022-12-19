За последний год несколько выросло количество тех, кто празднует Рождество 25 декабря, и тех, кто отмечает его в обе даты.

В этом году более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января. Но выросло количество людей, которые это будут делать только 25 декабря.

Также увеличилось количество украинцев, которые будут праздновать Рождество в обе даты - и 25 декабря, и 7 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" относительно отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества.

"За последний год несколько возросло количество тех, кто празднует Рождество 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины (55%) будут праздновать Рождество 7 января (в 2021 – 71%). 8% вообще не празднуют Рождество (больше всего таких среди молодежи, жителей юга и столицы). Чаще о двойном праздновании Рождества, или же праздновании 25 декабря говорили жители запада, Киева, младшие опрошенные и греко-католики", - говорится в опросе.

Видео дня

Также, как отмечается, за год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря: с 26% до 44%. Против такой идеи – 31% (в 2021 – 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос и 2% – не смогли ответить.

Социологи сообщили, что больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей запада и Киева, больше половины поддерживают эту идею. А среди жителей центра относительное большинство (44%) также не против этой инициативы.

"Кроме того, наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Среди прихожан ПЦУ – таких почти половина (46%), при этом треть из них против такой идеи. Зато среди жителей юга и востока относительное большинство не поддерживает идею переноса даты празднования Рождества", - говорится в сообщении.

"В возрастном разрезе больше всего противоречий наблюдается в старшей и средней возрастных группах, где относительное большинство (более 40%) поддерживают идею с переносом даты, в то же время также значительное количество (не менее трети) – против. Среди молодежи треть – за перенос, треть – против, и еще столько же отметили, что им это безразлично", - свидетельствуют результаты опроса.

Как проводился опрос

Опрос проведен 20-21 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, в опросе приняли участие 1000 респондентов.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 3,1%.

Когда празднуют Рождество

Споры в Украине вокруг даты празднования Рождества в последние годы значительно усилились. В целом, католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день – 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают.

Если на Западе пользуются в основном григорианским календарем, то часть востока - юлианским календарем. Из-за неточности юлианского календаря, который "побежал вперед" возникло расхождение, которое привело к тому, что 25 декабря по григорианскому календарю осталось 25 декабря, а по юлианскому на сегодня составляет уже 7 января, а через примерно 80 лет это уже будет 8 января.

Юлианским календарем на сегодня пользуются Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви, Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

В то же время, в этом году православная церковь Украины официально разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. Священник ПЦУ Георгий Коваленко пояснил, что на сегодняшний день церковь не принимала решения по изменению календаря, но "мы должны понимать, что большинство православного мира как раз празднует Рождество 25 декабря и живет по новоюлианскому календарю". При этом он добавил, что украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

Вас также могут заинтересовать новости: