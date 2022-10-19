Есть несколько вариантов восполнения "пробелов" в образовательном процессе из-за войны - уплотнение учебной программы и вероятное продление учебного года.

Как дети будут догонять программу, которую не удалось вовремя проработать из-за войны и отключения света в результате атак РФ, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В эфире "1+1" он отметил, что это очень трудные вопросы.

"Есть несколько вариантов - уплотнение учебной программы, вероятное продление учебного года. Точнее, завершение занятий в рамках учебного года. Поскольку по закону учебный год завершается 30 июня. И, собственно, в июне закон не запрещает проводить занятия, если в этом есть необходимость", - подчеркнул он.

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Горбачев добавил, что в Украине все привыкли просто, что в конце мая завершается обучение. Однако, по его словам, будут пытаться найти другие решения.

Кроме того, образовательный омбудсмен отметил необходимость качественных образовательных измерений, чтобы понимать потери в этом направлении.

Что дать с собой в школу ребенку во время войны: советы

Ранее в патрульной полиции дали советы родителям относительно того, что стоит положить в рюкзак ребенка во время учебы офлайн.

Родителям советуют позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка были:

бутылка чистой воды;

питательные батончики, снеки;

заметка от родителей, в которой указано ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

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