Как дети будут догонять программу, которую не удалось вовремя проработать из-за войны и отключения света в результате атак РФ, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
В эфире "1+1" он отметил, что это очень трудные вопросы.
"Есть несколько вариантов - уплотнение учебной программы, вероятное продление учебного года. Точнее, завершение занятий в рамках учебного года. Поскольку по закону учебный год завершается 30 июня. И, собственно, в июне закон не запрещает проводить занятия, если в этом есть необходимость", - подчеркнул он.
Горбачев добавил, что в Украине все привыкли просто, что в конце мая завершается обучение. Однако, по его словам, будут пытаться найти другие решения.
Кроме того, образовательный омбудсмен отметил необходимость качественных образовательных измерений, чтобы понимать потери в этом направлении.
Что дать с собой в школу ребенку во время войны: советы
Ранее в патрульной полиции дали советы родителям относительно того, что стоит положить в рюкзак ребенка во время учебы офлайн.
Родителям советуют позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка были:
бутылка чистой воды;
питательные батончики, снеки;
заметка от родителей, в которой указано ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;
индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);
комплект сменного белья и одежды;
любимая игрушка или вещь.