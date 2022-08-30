Правоохранители акцентировали, что важно не перегружать рюкзак школьника.

В патрульной полиции дали советы родителям относительно того, что стоит положить в рюкзак ребенка, который учится офлайн.

Как отметили полицейские, во время офлайн-обучения ребенку, возможно, придется эвакуироваться или спускаться в укрытие, и он будет брать с собой рюкзак.

Родителям советуют позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка были:

Відео дня:

бутылка чистой воды;

питательные батончики, снеки;

заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

"Все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и тому подобное) должно заранее подготовить и обеспечить учреждение образования. Поэтому пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов", – отметили в патрульной полиции.

Также правоохранители акцентировали, что важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что разрешает администрация.

Как сообщал УНИАН, Министерство науки и образования Украины разработало несколько моделей для начала учебного года. Формат обучения будет зависеть от ситуации в стране и может быть изменен в любое время.

Извещали также, что к началу учебного года в очной форме готовы более 50% учебных заведений Украины. Наилучшие показатели безопасности учебных заведений зафиксированы в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях.

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