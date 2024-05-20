Додаток "Резерв+" вийшов не на 100% досконалим.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Ирина Фриз заявила, что государство должно продлить 60-дневный срок обязательного обновления учетных данных всех военнообязанных граждан, если не смогло обеспечить механизмами, которые прописаны в законе.

"Если государство не смогло предоставить в соответствующем качестве все возможности, которые может использовать гражданин для обновления своих данных, чтобы не поднимать вопрос воинского учета и подпадать под административную ответственность, соответственно, необходимо принимать очень оперативно меры, которые позволят все же такие качественно функционировать как приложению "Резерв +", так и всем ЦПАУ. Если этого не будет происходить, я не исключаю, что потребуется вносить изменения в закон о пролонгации срока 60 дней", - сказала она в эфире в "Эспрессо".

По ее мнению, если государство не разработало механизмы, чтобы граждане могли уложиться в указанные сроки, то пролонгация нужна, чтобы не создавать дополнительного напряжения в обществе.

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Фриз отметила, что приложение "Резерв +" вышло не на 100% совершенным и способным охватывать предоставление возможностей всем, кто хотел им воспользоваться и выполнить свой долг по обновлению данных.

"Известно, что были нарекания, например, что невозможно войти в приложение, сделать верификацию. Знаем, что есть вопрос о некорректности данных, которые подтягиваются в так называемый этот электронный кабинет через приложение "Резерв +", а это связано с качеством синхронизации данных из разных реестров. Поэтому этот вопрос надо дорабатывать, потому что нет надлежащей функциональности", - пояснила нардеп.

При этом некоторые эксперты говорят, что начальный код этого приложения взят из Всеукраинской школы онлайн. По словам нардепа, на комитете надо будет поднимать вопрос о том, сколько Минобороны потратило денег на разработку "Резерва+" и соответствует ли он рыночным ценам по предоставлению подобных услуг.

Обновление данных военнообязанных

Как сообщал УНИАН, с 18 мая, со вступлением в силу обновленного закона о мобилизации, в Украине заработало мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных.

По последним данным, уже около 260 тысяч украинских граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+".

В Минобороны объяснили, что если военнообязанным украинцам не удалось обновить свои данные в приложении "Резерв+", они должны обратиться в сервисный центр приложения.

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