Адвокат объяснила, какой нюанс лишает права на отсрочку.

Военнообязанный, имеющий мать или отца среди лиц инвалидностью и являющийся единственным ребенком родителей, не подлежит мобилизации. Впрочем, военкоматы не всегда придерживаются этой нормы закона.

Как пояснила адвокат Марина Бекало на ресурсе "База консультаций", в таких случаях следует ссылаться на статью 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Она закрепляет право на отсрочку для людей, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, но при условии, что такие люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

"То есть, если военнообязанный имеет мать или отца из числа лиц инвалидностью и он является единственным ребенком родителей, то он не подлежит мобилизации. Однако необходимо подтвердить факт отсутствия других трудоспособных лиц", - пояснила юристка.

Другие совершеннолетние дети, которые могут содержать родителей - это преграда для отсрочки. А вот жена - нет, потому что по законодательству она не обязана содержать его родителей.

На практике по этому основанию получить отсрочку сложно, ведь нет никаких установленных документов, подтверждающих факт отсутствия других лиц, имеющих обязанность содержать человека с инвалидностью.

"Например, отсутствие трудоспособных родителей возможно подтвердить свидетельством о смерти, или второго супруга (свидетельство о разводе), или их статус пенсионеров /инвалидов (в подтверждение нетрудоспособности). Отсутствие других совершеннолетних детей подтвердить очень трудно. При подаче заявления на отсрочку обычно предоставляют справку о составе семьи - но она не совсем информативна", - говорит юрист.

Кроме того, существует еще одна преграда - ТЦК СП не дает никакой информации о том, какими документами можно подтвердить отсутствие других трудоспособных лиц. От военнообязанных часто требуют справки / выдержки из ЗАГСа, которые не существуют.

Адвокат советует получить полную выписку на себя и на родителей из ЗАГСа относительно актовой записи о рождении. Если в ТЦК СП посчитают недостаточным подтверждением факта, пусть предоставляют письменное обоснование с исчерпывающим перечнем документов.

В то же время иногда в ТЦК не требуют эти документы. В некоторых случаях достаточно предоставить документы, подтверждающие инвалидность родителей.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в спортивных залах. Также работники ТЦК поддержки устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

Позже в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали рейды в спортзалы и другие общественные места.

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