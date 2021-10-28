Секретарь СНБО отметил, что коронавирус забирает жизни у невакцинированных людей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал борьбу с распространением коронавірусної болезни войной, а вакцины от COVID-19 – бронежилетами.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Вы знаете, что у нас восьмой год идет война. И в свое время, когда у нас не было бронежилетов, очень много наших парней и девушек гибли из-за того, что у них не было бронежилетов. Что такое вакцина? Вакцина - это сейчас бронежилет на этой войне", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что коронавирус забирает жизни у невакцинированных людей.

Читайте такжеЛьвов усиливает карантин: как будет ездить транспорт и куда не пустят без COVID-сертификатов"Если кто-то это не осознает, если кто-то хочет водить какие-то хороводы (о митинге антивакцинаторов возле Верховной Рады – УНИАН), можете водить. Но имейте в виду, что вас эта война просто заберет", – заявил Данилов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко