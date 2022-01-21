В ведомстве подчеркнули, что таким образом РФ пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри.

В Службе безопасности Украины в очередной раз заявили, что за волной псевдомінувань по всей стране стоит Россия.

Как напомнили в пресс-службе СБУ, в течение 2021 года было зафиксировано свыше 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300.

Пока ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

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С начала 2021 года СБУ совместно с другими правоохранителями установили 313 лиц, совершивших псеводминирование.

"Спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции - реалии современных гибридных войн, и мы должны четко это осознавать", - отметили в ведомстве.

По данным СБУ, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, "не осознавая до конца всех возможных последствий".

В частности, злоумышленники пытаются присылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.

Вместе с этим, правоохранители установили, что большинство сообщений присланы пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В СБУ напомнили, что "анонимные террористы" могут быть привлечены к уголовной ответственности по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет; ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступление других тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В ведомстве также в очередной раз призвали СМИ уделять особое внимание проверке информации о минировании, "чтобы такие публикации не играли на руку вражеским спецслужбам".

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