В Ровно по улицам разгуливала обнаженная молодая пара, прикрываясь одеялами.
Видео обнародовало сообщество rivne_1283 в Instagram.
На кадрах видно, как влюбленные фотографировались на улице и в таком виде посетили кафе, где угостились кофе с выпечкой. У столика молодоженов сидели и другие посетители заведения.
Судя по видео, прогуливались они утром.
Пользователи по-разному отреагировали:
Читайте такжеВ трусах и тапочках: в Днепре на мосту поймали обнаженного мужчину (видео 18+)«Какая разница, как они фоткаются? С голой сракой не бегают. Чтобы людям было ок. Вот захотели фотку в одеялах – сделали, а вы беситесь», «Очень красиво и романтично», «Я так понимаю, это еще надо сказать спасибо, что они вообще не голые вышли», «Они не голые, счастливые, ну пофотографировались люди, и что? Если им комфортно», «Класс! Люди живут, как хотят, и неважно, что подумают другие», «А почему в одеяле? Сразу голые ходили бы! Куда мир катится?! Ужас», «Лишь бы фоточка была классная. Сбросьте потом результат».
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