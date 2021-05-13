Рэперша спародировала Ким Кардашьян.

Украинская исполнительница alyona alyona опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала абсолютно голой.

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Рэперша сфотографировалась, сидя на полу, в одних лишь капроновых колготках. Обнаженную грудь она прикрыла руками, а для большей сексуальности томно посмотрела в камеру. Таким образом она спародировала известную во всем мире Ким Кардашьян.

"Когда девушек травят за откровенную одежду - я слышу шум", - подписала фото артистка.

Также она отметила, что каждый человек имеет право одевать то, что он хочет.

"Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы - это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины", - добавила рэперша.

При этом такое "откровение" исполнительницы вызвало споры в сети. Кто-то поддержал ее, а кто-то просит не выставлять подобные фотографии.

"Малая, думаю пора худеть", "Как по мне, такие фото не здесь надо выставлять, простите", "Замечательный посыл и классные фото", "Какая ты красотка", "Это уже перебор", - пишут фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич