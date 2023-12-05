Примечательно, что в военкоматах и ранее советовали украинцам иметь "военник" при себе.

Депутаты Верховной рады планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете", – сказал он в ходе брифинга.

Примечательно, что в военкоматах и ранее советовали украинцам иметь "военник" при себе. Однако юристы утверждали, что такое требование не было закреплено на уровне закона.

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Мобилизация в Украине: это стоит знать

Ранее представитель президента в ВР Федор Вениславский заявил, что в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают введение механизмов для демобилизации с военной службы. По его словам, предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации.

Кроме того, ведутся дискусси относительно процедуры увольнения в запас военных срочной службы. Однако на данный момент решения этого вопроса нет.

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