Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации.

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают введение механизмов для демобилизации с военной службы, а также увольнения в запас военных срочной службы. Об этом сообщил член комитета, представитель Президента в ВР Федор Вениславский.

"Это наиболее сложные вопросы, которые обсуждаются на уровне комитета. Были разные предложения. После завершения какого срока военной службы по мобилизации гражданин будет иметь право быть уволенным по демобилизации. Но я неоднократно отмечал, что когда идет полномасштабное вторжение, в мировой истории практически нет примеров полной демобилизации", – сказал он во время брифинга.

В то же время он подчеркнул, что люди, которые с первых дней полномасштабной войны находятся в составе Сил безопасности и обороны Украины, должны "понимать какие-то ориентиры в их дальнейшей службе".

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"Мы этот вопрос обсуждаем. Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть и другие предложения. Но этот вопрос мы все еще обсуждаем", – подчеркнул Вениславский.

Он также отметил, что комитет рассматривает вопрос увольнения в запас военнослужащих срочной службы. Так, действующее украинское законодательство, регламентирующее вопросы прохождения военной службы и выполнения воинской обязанности, не предусматривает увольнения в запас срочников во время действия правового режима военного положения.

"Мы частично урегулировали этот вопрос летом прошлого года, где предусмотрели возможность лицу перейти на службу по контракту и уже полноценно служить в секторе безопасности и обороны. Что касается общего увольнения в запас, этот вопрос также обсуждается. Но на данный момент я не могу сказать, что уже есть решение – глобальное или общее – этого вопроса", — резюмировал он.

Демобилизация военных в Украине

В конце ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы. Он отметил, что соответствующий вопрос обсуждался на Ставке Верховного Главнокомандующего.

В то же время командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Петр Кузик считает, что в ближайшее время демобилизации не будет. По его мнению, "по состоянию на сегодня у нас нет тех, кто мог бы заменить".

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