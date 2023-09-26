На учет необходимо встать в течение ближайших трех лет.

С 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не числились.

В разъяснении Министерства здравоохранения отмечается, что постановка на воинский учет не равна мобилизации, а учет необходим лишь для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

В Минздраве отмечают, что все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по следующим специальностям: врач, стоматолог, акушерка, медицинская сестра, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д. уже должны находиться на воинском учете.

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"Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже находятся на воинском учете", - говорится в сообщении.

При этом отмечают, что более 30 лет постановка на воинский учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве, из-за чего часть медиков в нем не учтены.

"Чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года - до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, которая до сих пор не состоит на воинском учете, должна стать на него в течение ближайших 3 лет", - отмечают в Минздраве.

В сообщении сказано, что с января 2023 года женщины, обучающиеся на медицинские или фармацевтические специальности, ставятся на воинский учет сразу по окончанию обучения. Учреждение образования за 2 месяца до завершения обучения подает списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В Минздраве подчеркивают, что до 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при приеме на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о ней Территориальный центр комплектования. Далее женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для постановки на воинский учет.

Воинский учет для женщин с 1 октября - последние новости

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что с 1 октября женщины-медики будут подлежать обязательному воинскому учету. Но к ним, в отличие от мужчин, применять ограничения на выезд за границу пока не планируют.

Демченко отметил, что с 1 октября военнообязанные женщины будут находиться в отдельной категории учета и в отношении них ограничения на выезд за границу не будут применять.

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